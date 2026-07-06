Neuer Glasner-Chef: Das ist Nottinghams heißblütiger Skandal-Boss

Oliver Glasner bleibt nach seinem Vertragsende bei Crystal Palace auf der britischen Insel und übernimmt den Traditionsklub Nottingham Forest. Alle Infos >>>

Der Wechsel kommt durchaus überraschend – nicht nur aufgrund der sportlichen Situation der "Tricky Trees", sondern auch, weil sich Glasner damit in ein Haifischbecken begibt. Sein künftiger Chef ist nämlich niemand Geringeres als Evangelos Marinakis, der sich in der Premier League einen Namen als umstrittener "Skandal-Boss" gemacht hat.

Da auch Glasner nicht als einfacher Charakter gilt und es in der Vergangenheit mit Vorgesetzten häufig zu Diskussionen kam, besteht schon vor Amtsantritt erhebliches Konfliktpotenzial.

LAOLA1 stellt Forest-Boss Marinakis und seine Eskapaden vor.

Das ist Forest-Boss Marinakis

Evangelos Marinakis wurde 1967 in Piräus geboren und ist ein griechischer Medieninvestor, Milliardär und Fußballfunktionär.

2010 übernahm er 67 Prozent der Anteile an Olympiakos Piräus, 2017 wurde er Eigentümer des englischen Traditionsklubs Nottingham Forest. 2023 stieg Marinakis noch beim portugiesischen Verein Rio Ave FC ein.

Das Rampenlicht liegt seitdem klar auf seinen Tätigkeiten bei Nottingham Forest. Unter Marinakis entwickelte sich der Traditionsklub sportlich weiter und schaffte den Sprung von der Championship bis in die Europa League.

Der Erfolg hatte jedoch seinen Preis: Der Klubchef ist für seine kurze Zündschnur bekannt und sorgte immer wieder für Aufsehen und Kontroversen.