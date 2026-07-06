NEWS

Sturm zeigt Interesse an polnischem Verteidiger

Der 20-Jährige konnte sich bei seinem Klub in die Auslage spielen, auf seiner Position haben die Grazer Handlungsbedarf.

Sturm zeigt Interesse an polnischem Verteidiger Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz zeigt offenbar Interesse an Jakub Krzyzanowski von Wisla Krakau. Das berichtet das polnische Medium "goal.pl".

Das 20-jährige Eigengewächs des polnischen Traditionsklubs, der nach vier Jahren in der zweiten Liga den Aufstieg in die Ekstraklasa geschafft hat, ist auf der Linksverteidiger-Position beheimatet.

Krzyzanowski ist fünffacher U20-Nationalspieler Polens, in der abgelaufenen Saison sind ihm ein Tor und fünf Assists in 30 Spielen gelungen. 2024/25 wurde der Linksfuß an den FC Torino verliehen, verbuchte im U20-Team elf Torbeteiligungen bei 29 Einsätzen.

Sein Vertrag bei Wisla endet im Sommer 2027, beinhaltet aber eine Option auf ein weiteres Jahr.

Handlungsbedarf links hinten

Beim Bundesliga-Vizemeister herrscht auf der linken Abwehrseite nach dem Abschied von Emir Karic in die USA durchaus Handlungsbedarf.

Einen gelernten Linksverteidiger haben die "Blackies" nur in Form von Emran Soglo, der nach seiner Leihe zu Zulte-Waregem wieder zurück ist.

In der bisherigen Vorbereitung probierte Trainer Fabio Ingolitsch mehrere Varianten, ließ bereits Paul Koller, Albert Vallci oder Bastian Maierhofer von der zweiten Mannschaft links hinten spielen.

Vor dem Pflichtspiel-Auftakt am 21. Juli in der Champions-League-Qualifikation gegen Hearts of Midlothian hat Sturm noch Testspiele gegen den SC Kalsdorf (8. Juli), Sanfrecce Hiroshima (11. Juli) und Pogon Stettin (15. Juli) geplant.

Mehr zum Thema

Sturm verpflichtet Vienna-Youngster

Sturm verpflichtet Vienna-Youngster

Bundesliga
3
ÖFB-U19-Teamspieler wechselt aus Deutschland zur SV Ried

ÖFB-U19-Teamspieler wechselt aus Deutschland zur SV Ried

Bundesliga
2
Über 100 Millionen Euro! Neuer Transferrekord für Tottenham

Über 100 Millionen Euro! Neuer Transferrekord für Tottenham

Premier League
4
BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer

BW Linz steht vor Verpflichtung von ÖFB-Nachwuchs-Stürmer

2. Liga
6
Nach rechtlicher Intervention: Aiwu wieder im Mannschaftstraining

Nach rechtlicher Intervention: Aiwu wieder im Mannschaftstraining

Bundesliga
37
Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Deutsche Bundesliga
7
Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Bundesliga
10

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt Wisla Krakau