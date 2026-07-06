Sturm zeigt Interesse an polnischem Verteidiger

Der SK Sturm Graz zeigt offenbar Interesse an Jakub Krzyzanowski von Wisla Krakau. Das berichtet das polnische Medium "goal.pl".

Das 20-jährige Eigengewächs des polnischen Traditionsklubs, der nach vier Jahren in der zweiten Liga den Aufstieg in die Ekstraklasa geschafft hat, ist auf der Linksverteidiger-Position beheimatet.

Krzyzanowski ist fünffacher U20-Nationalspieler Polens, in der abgelaufenen Saison sind ihm ein Tor und fünf Assists in 30 Spielen gelungen. 2024/25 wurde der Linksfuß an den FC Torino verliehen, verbuchte im U20-Team elf Torbeteiligungen bei 29 Einsätzen.

Sein Vertrag bei Wisla endet im Sommer 2027, beinhaltet aber eine Option auf ein weiteres Jahr.

Handlungsbedarf links hinten

Beim Bundesliga-Vizemeister herrscht auf der linken Abwehrseite nach dem Abschied von Emir Karic in die USA durchaus Handlungsbedarf.

Einen gelernten Linksverteidiger haben die "Blackies" nur in Form von Emran Soglo, der nach seiner Leihe zu Zulte-Waregem wieder zurück ist.

In der bisherigen Vorbereitung probierte Trainer Fabio Ingolitsch mehrere Varianten, ließ bereits Paul Koller, Albert Vallci oder Bastian Maierhofer von der zweiten Mannschaft links hinten spielen.

Vor dem Pflichtspiel-Auftakt am 21. Juli in der Champions-League-Qualifikation gegen Hearts of Midlothian hat Sturm noch Testspiele gegen den SC Kalsdorf (8. Juli), Sanfrecce Hiroshima (11. Juli) und Pogon Stettin (15. Juli) geplant.