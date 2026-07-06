ÖEHV-Star kehrt nach Europa zurück

Anna Meixner verlässt die nordamerikanische PWHL und spielt wieder für Brynäs IF.

Für den schwedischen SDHL-Klub spielte die Salzburgerin bereits zwischen 2020 und 2024, wurde 2023 unter anderem zur wertvollsten Spielerin und besten Stürmerin der Liga gewählt. Nun unterschreibt sie bei Brynäs einen Zweijahresvertrag.

Die Kapitänin des österreichischen Frauen-Nationalteams hat in den vergangenen zwei Jahren wertvolle Erfahrungen in der PWHL gesammelt. Nach ihrer Zeit bei Ottawa Charge spielte die 32-Jährige zuletzt bei den Vancouver Goldeneyes.

In 66 PWHL-Spielen sind Meixner vier Tore und vier Assists gelungen. Mit Österreich nimmt die Führungsspielerin im November erstmals an der Eishockey-WM der Top-Divison teil.