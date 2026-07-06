Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten

Die Transferperiode hat zwar gerade erst begonnen, dennoch befinden sich die Klubs in England bereits wieder im Einkaufsstress!

Mit Elliot Anderson (135 Millionen Euro), Sandro Tonali (108 Millionen Euro) und Mateus Fernandes (99 Millionen Euro) haben bereits drei Spieler die 100-Millionen-Marke über- bzw. nur knapp unterschritten.

Zum Anlass listet LAOLA1 die 20 teuersten Neuzugänge der Premier League auf: