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Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten

Tottenham Hotspur bezahlt für Sandro Tonali mehr als 100 Millionen Euro. Doch damit schafft es der Italiener nur knapp in die Top 10:

Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Die Transferperiode hat zwar gerade erst begonnen, dennoch befinden sich die Klubs in England bereits wieder im Einkaufsstress!

Mit Elliot Anderson (135 Millionen Euro), Sandro Tonali (108 Millionen Euro) und Mateus Fernandes (99 Millionen Euro) haben bereits drei Spieler die 100-Millionen-Marke über- bzw. nur knapp unterschritten.

Zum Anlass listet LAOLA1 die 20 teuersten Neuzugänge der Premier League auf:

Rang

Spieler

Wechsel

Ablöse

1

Alexander Isak

2025/26 zu Liverpool

145 Millionen Euro

2

Elliot Anderson

2026/26 zu Manchester City

135 Millionen Euro

3

Florian Wirtz

2025/26 zu Liverpool

125 Millionen Euro

4

Enzo Fernandez

2022/23 zu Chelsea

121 Millionen Euro

5

Jack Grealish

2021/22 zu Manchester City

117,5 Millionen Euro

6

Declan Rice

2023/24 zu Arsenal

116,6 Millionen Euro

7

Moises Caicedo

2024/24 zu Chelsea

116 Millionen Euro

8

Romelu Lukaku

2021/22 zu Chelsea

113 Millionen Euro

9

Sandro Tonali

2026/27 zu Tottenham

108 Millionen Euro

10

Paul Pogba

2016/17 zu Manchester United

105 Millionen Euro

11

Kai Havertz

2020/21 zu Chelsea

100 Millionen Euro

12

Mateus Fernandes

2026/27 zu Tottenham

99 Millionen Euro

13

Hugo Ekitike

2025/26 zu Liverpool

95 Millionen Euro

14

Antony

2022/23 zu Manchester United

95 Millionen Euro

15

Josko Gvardiol

2023/24 zu Manchester City

90 Millionen Euro

16

Harry Maguire

2019/20 zu Manchester United

87 Millionen Euro

17

Jadon Sancho

2020/21 zu Manchester United

85 Millionen Euro

18

Darwin Nunez

2022/23 zu Liverpool

85 Millionen Euro

19

Romelu Lukaku

2017/18 zu Manchester United

84,7 Millionen Euro

20

Virgil van Dijk

2017/18 zu Liverpool

84,65 Millionen Euro

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