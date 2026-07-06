Rang
Spieler
Wechsel
Ablöse
1
Alexander Isak
2025/26 zu Liverpool
145 Millionen Euro
2
Elliot Anderson
2026/26 zu Manchester City
135 Millionen Euro
3
Florian Wirtz
2025/26 zu Liverpool
125 Millionen Euro
4
Enzo Fernandez
2022/23 zu Chelsea
121 Millionen Euro
5
Jack Grealish
2021/22 zu Manchester City
117,5 Millionen Euro
6
Declan Rice
2023/24 zu Arsenal
116,6 Millionen Euro
7
Moises Caicedo
2024/24 zu Chelsea
116 Millionen Euro
8
Romelu Lukaku
2021/22 zu Chelsea
113 Millionen Euro
9
Sandro Tonali
2026/27 zu Tottenham
108 Millionen Euro
10
Paul Pogba
2016/17 zu Manchester United
105 Millionen Euro
11
Kai Havertz
2020/21 zu Chelsea
100 Millionen Euro
12
Mateus Fernandes
2026/27 zu Tottenham
99 Millionen Euro
13
Hugo Ekitike
2025/26 zu Liverpool
95 Millionen Euro
14
Antony
2022/23 zu Manchester United
95 Millionen Euro
15
Josko Gvardiol
2023/24 zu Manchester City
90 Millionen Euro
16
Harry Maguire
2019/20 zu Manchester United
87 Millionen Euro
17
Jadon Sancho
2020/21 zu Manchester United
85 Millionen Euro
18
Darwin Nunez
2022/23 zu Liverpool
85 Millionen Euro
19
Romelu Lukaku
2017/18 zu Manchester United
84,7 Millionen Euro
20
Virgil van Dijk
2017/18 zu Liverpool
84,65 Millionen Euro
NEWS
Das sind die 20 teuersten Premier-League-Transfers aller Zeiten
Tottenham Hotspur bezahlt für Sandro Tonali mehr als 100 Millionen Euro. Doch damit schafft es der Italiener nur knapp in die Top 10:
Die Transferperiode hat zwar gerade erst begonnen, dennoch befinden sich die Klubs in England bereits wieder im Einkaufsstress!
Mit Elliot Anderson (135 Millionen Euro), Sandro Tonali (108 Millionen Euro) und Mateus Fernandes (99 Millionen Euro) haben bereits drei Spieler die 100-Millionen-Marke über- bzw. nur knapp unterschritten.
Zum Anlass listet LAOLA1 die 20 teuersten Neuzugänge der Premier League auf: