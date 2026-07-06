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Wimbledon-Juniorinnen heute: Anna Pircher - Mika Stojsavljevic

Bei ihrer Grand-Slam-Premiere feierte die 16-Jährige nach Satzrückstand noch den Auftaktsieg. Gelingt ihr ein weiteres Erfolgserlebnis? LIVE-Infos:

Wimbledon-Juniorinnen heute: Anna Pircher - Mika Stojsavljevic Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Gelingt Tennis-Talent Anna Pircher in Wimbledon der nächste Erfolg?

Bei ihrer Premiere bei einem Grand-Slam-Juniorinnen-Turnier feierte die erst 16-Jährige gegen die Ukrainerin Sofia Bielinska einen Auftaktsieg.

In der zweiten Runde wartet nun die Britin Mika Stojsavljevic, aktuell Nummer 276 der Welt und zudem bei dem Bewerb an der zwölften Position gesetzt (ab 12 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Anna Pircher belegt Rang 903 der WTA-Weltrangliste.

Anna Pircher - Mika Stojsavljevic im LIVE-Ticker:

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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