Havel-Transfer: Heiße Spur führt nach Italien

Mit einer starken Saison beim TSV Hartberg hat sich Elias Havel für einen Wechsel ins Ausland empfohlen. Doch trotz internationalem Interesse kam ein Transfer bislang nicht zustande.

Jetzt könnte Tempo in die Angelegenheit kommen. Wie Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, hat Genoa CFC auf der Suche nach einem Nachfolger für Jeff Ekhator Elias Havel als Topkandidaten auserkoren.

Laut dem Bericht machen die "Rossoblu" Fortschritte bei bei der Verpflichtung des 23-jährigen Stürmers.

Langfristiger Vertrag soll bereitliegen

Gerüchten zufolge sollen sich die Verhandlungen bereits in der finalen Phase befinden. Havel steht demnach unmittelbar vor einer Unterschrift in Genoa bis 2030.

Doch Elias Havel ist nicht der einzige Anwärter auf den Platz im Sturmzentrum. Wie aus dem Bericht von Gianluca Di Marzio hervorgeht, ist Artem Dovbyk der Wunschkandidat von Trainer Daniele de Rossi. Ob man sich mit der AS Roma auf einen Transfer einig kann, ist noch unklar.