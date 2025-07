Wie "Fussballtransfers" berichtet, soll der englische U21-Teamkapitän James McAtee bei mehreren Bundesligisten in Deutschland heiß begehrt sein.

Der U21-Europameister hat bei Manchester City ein bis Sommer 2026 gültiges Arbeitspapier. Da McAtee bei City-Trainer Pep Guardiola allerdings einen schweren Stand hat, möchte der Verein ihn verkaufen.

Vor kurzem soll Premier-League-Konkurrent Nottingham Forest ein Angebot in Höhe von rund 29 Millionen Euro für den 22-Jährigen abgegeben haben. Die City-Verantwortlichen sollen allerdings abgelehnt haben, die Tricky Trees müssten nochmals nachbessern.

Deutsche Teams stehen Schlange

Auch aus der Deutschen Bundesliga gibt es aber reges Interesse am Offensivspieler. So sollen unter anderem der BVB, der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an einem möglichen Transfer arbeiten.

Letztgenannter Klub soll bereits mit dem Spieler direkt in Kontakt stehen. Mitte Juli habe es laut "Fussballtransfers" außerdem ein Treffen in Frankfurt gegeben. Auch bei Dortmund soll McAtee zu einem Gespräch erschienen sein.

Neben dem Engländer stehe bei der Eintracht auch Ritsu Doan von Freiburg hoch im Kurs - eine Entscheidung zwischen beiden Akteuren werde in Kürze erwartet.

