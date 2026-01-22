Manchester-United-Star wird den Verein verlassen

Die Verbindung zwischen Casemiro und Manchester United wird zu einem Ende kommen.

Das bestätigt der Tabellen-Fünfte der englischen Premier League selbst am Donnerstagabend. Demnach werde Casemiro seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und mit Ende seines Kontrakts den Verein verlassen.

Auf 70 Millionen Ablöse folgt ein ablösefreier Abgang

Im Spätsommer 2022 verpflichtete United den damals 30-jährigen Brasilianer für über 70 Millionen Euro von Real Madrid. Mit den "Königlichen" gewann der Sechser fünf Mal (!) die Champions League, dreimal LaLiga sowie den Supercup und die Klub-WM.

Deutlich geringer ist Casemiros Titel-Ausbeute in Manchester mit zwei Pokaltiteln (Carabao- und FA-Cup). In vier Saisons bestritt er 146 Spiele für die "Red Devils" und gilt weitestgehend als einer von vielen Transfer-Flops des Klubs.