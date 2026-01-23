NEWS

Arsenal-Youngster vor Wechsel nach Frankreich

In der letzten Saison war der Engländer noch einer der Shootingstars bei den "Gunners".

Ethan Nwaneri steht kurz vor einem Wechsel vom FC Arsenal zu Olympique Marseille.

Der 18-Jährige, der bereits an der Cote d'Azur angekommen ist, soll bis Juni verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Eine Kaufoption soll OM nicht haben.

In der vergangenen Saison war der Engländer einer der Shootingstars bei Arsenal. In 37 Einsätzen gelangen ihm neun Tore und zwei Assists. In der laufenden Saison bestritt er wettbewerbsübergreifend gerade mal 12 Spiele, wobei er ein Tor schoss.

