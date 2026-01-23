💙🤍👋🏾 Ethan Nwaneri arrives in Marseille as planned: “William Saliba told me OM is one of the best clubs in the world”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026
“Roberto De Zerbi is also one of the best coaches in the world”.
📸 @MassiliaZone pic.twitter.com/5PXpxIDyzE
NEWS
Arsenal-Youngster vor Wechsel nach Frankreich
In der letzten Saison war der Engländer noch einer der Shootingstars bei den "Gunners".
Ethan Nwaneri steht kurz vor einem Wechsel vom FC Arsenal zu Olympique Marseille.
Der 18-Jährige, der bereits an der Cote d'Azur angekommen ist, soll bis Juni verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Eine Kaufoption soll OM nicht haben.
In der vergangenen Saison war der Engländer einer der Shootingstars bei Arsenal. In 37 Einsätzen gelangen ihm neun Tore und zwei Assists. In der laufenden Saison bestritt er wettbewerbsübergreifend gerade mal 12 Spiele, wobei er ein Tor schoss.