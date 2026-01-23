NEWS

Nach LASK-Absage: Ben Bobzien wechselt zu einem Zweitligisten

Der 22-jährige Offensivspieler bleibt in Deutschland. Er wechselt auf Leihbasis zum Vorletzten der 2. Deutsche Bundesliga.

Nach LASK-Absage: Ben Bobzien wechselt zu einem Zweitligisten Foto: © GETTY
Ben Bobzien hat einen neuen Klub gefunden.

Nachdem der Offensivspieler des FSV Mainz 05 kürzlich dem ebenfalls interessierten LASK abgesagt haben soll (Mehr Infos>>>), bleibt der 22-Jährige in Deutschland. Bobzien schließt sich bis Saisonende leihweise dem Zweitligisten Dynamo Dresden an. Das gibt der Klub am Freitag bekannt.

Dresden steht aktuell am vorletzten Tabellenplatz, konnte den Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth zuletzt aber gewinnen. Er ist der sechste Winter-Neuzugang des Traditionsklubs.

"Ich sehe bei Dynamo die perfekte Möglichkeit, die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Die Verantwortlichen haben mir sofort das Gefühl vermittelt, dass wir zusammen etwas erreichen können. Jetzt freue ich mich auf die gemeinsame Zeit", wird Bobzien auf der Vereinswebsite zitiert.

Wenig Einsatzzeit in Mainz

Der ehemalige Stürmer von Austria Lustenau und Klagenfurt kehrte im Sommer nach Mainz zurück, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

Bobzien kam in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend auf nur fünf Einsätze für die erste Mannschaft, lief zudem ein Mal für die Zweitvertretung der "Nullfünfer" in der Regionalliga Südwest auf. Sein Vertrag beim FSV läuft noch bis 2027.

