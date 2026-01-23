Spurs arbeiten an Blitz-Verpflichtung von Liverpool-Star

363 Pflichtspiele bestritt Andrew Robertson bisher für den FC Liverpool, gewann mit den "Reds" zwei Mal die englische Premier League, die UEFA Champions League und mehrere nationale Pokalbewerbe.

In diesem Winter könnte sich aber ein durchaus überraschender Abschied des Linksverteidigers aus Nordengland anbahnen: Wie der üblicherweise gut informierte "The Athletic" berichtet, soll Ligarivale Spurs an einer Verpflichtung des 31-Jährigen arbeiten. Mit dem Spieler soll sich das Team von Cheftrainer Thomas Frank bereits einig sein, die beiden Klubs bereits miteinander verhandeln.

Bei den kriselnden Spurs würde der Robertson auf der linken Defensivseite den verletzten Routinier Ben Davies ersetzen sowie mit Abgangskandidat Destiny Udogie, Djed Spence und Neuzugang Souza konkurrieren. Letzterer könnte allerdings noch direkt weiterverliehen werden, Spence auch als Rechtsverteidiger agieren.

Nur noch Rotationsspieler

Robertson büßte seine langjährige Rolle als Stammspieler an der Anfield Road zuletzt ein, kommt in dieser Saison auf wettbewerbsübergreifend 21 Einsätze.

Der 90-fache schottische Nationalspieler wechselte 2017 von Zweitligist Hull City nach Liverpool. Insgesamt stand er für die "Reds" in 363 Pflichtspielen auf dem Feld, lieferte dabei zwölf Tore und 68 Assists, zählte auf seiner Position jahrelang zu den besten Spielern der Welt.