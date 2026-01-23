NEWS

Bayern zeigt Interesse an Leipzig-Shootingstar

Bei den Preisvorstellungen sollen die Münchner und die Leipziger jedoch weit auseinander liegen.

Yan Diomande gilt als einer der Shootingstars der aktuellen Saison in der deutschen Bundesliga.

Nach gerade mal zehn Profieinsätzen wechselte der 19-jährige Ivorer im Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes zu RB Leipzig.

Bei den Sachsen konnte sich der Flügelspieler sofort als Stammspieler etablieren. In 18 Einsätzen gelangen ihm sieben Tore und vier Vorlagen.

Leipzig will Rekordablöse

Mit seinen Leistungen weckt Diomande nun das Interesse von quasi jedem Top-Klub. Neben Real, Liverpool und PSG soll nun auch der FC Bayern München Interesse am neunfachen ivorischen Nationalspieler bekundet haben.

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" soll die Schmerzgrenze der Bayern bei 60 Millionen Euro liegen. Die Verantwortlichen der Leipziger sehen Diomande jedoch in ganz anderen Sphären.

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff sagte kürzlich bei "Sky": "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 Millionen oder 90 Millionen Euro kommt."

Bisheriger Rekord-Abgang der "Roten Bullen" war Josko Gvardiol, der im Sommer 2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.

