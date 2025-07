Laut Medienberichten soll Premier-League-Team FC Everton großes Interesse an einem Leihgeschäft mit Jack Grealish haben.

Wie "The Independent" berichtet, sollen die Toffees ein Leihe des 29-jährigen Offensivspielers anpeilen. Dabei müsse Everton wohl eine höhere Summe an Leihgebühr in die Hand nehmen, ansonsten würde Manchester City wohl eher einen Verkauft anstreben.

Ebenso interessiert am ehemaligen Teamspieler Englands soll der SSC Napoli sein. Everton sehe sich dennoch in der Pole-Position:

Denn aufgrund seiner familiären Situation soll Grealish gerne in der Heimat bleiben wollen - am besten in der Nähe von Manchester. Die englische Tageszeitung erwähnt außerdem, dass der Flügelspieler bei Everton-Trainer David Moyes eine zentrale Rolle im Team einnehmen würde.

