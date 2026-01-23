Nächstes Offensiv-Juwel vor Leipzig-Wechsel

RB Leipzig macht im Winter-Transferfenster Nägel mit Köpfen!

Nach der Verpflichtung von Suleiman Sani von AS Trencin (Alle Infos >>>) steht der deutsche Bundesligist unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ayodele Thomas.

Wie das "Eindhoven Dagblad" berichtet, locken die "Roten Bullen" den 18-jährigen Flügelspieler mit einem Angebot, das PSV Eindhoven "kaum ausschlagen kann".

Konkurrenz aus der Bundesliga

Der niederländische U19-Nationalspieler steht nur noch bis Sommer in Eindhoven unter Vertrag. Es ist also die letzte Chance, doch noch eine Ablöse für den umworbenen Youngster zu erzielen.

RB Leipzig setzt sich dem Vernehmen nach unter anderem gegen Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart durch. Thomas gelangen in dieser Saison für die Zweitvertretung der PSV vier Tore und sieben Vorlagen.

Sechs Spieler für zwei Positionen?

Durch die Winter-Verpflichtung von Sani und den möglichen Transfer von Thomas hätte RB Leipzig inklusive Yan Diomande, Antonio Nusa, Johan Bakayoko und Tidiam Gomis sechs vielversprechende Flügelspieler im Kader.

Es ist also davon auszugehen, dass sich die Leipziger auch für mögliche Abgänge im Sommer wappnen. Vor allem Diomande und Nusa wecken international große Begehrlichkeiten.