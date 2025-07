Transferduell zwischen Glasner und Leipzig um Offensiv-Mann

Bahnt sich ein Transferduell zwischen RB Leipzig und Crystal Palace an?

Sowohl der deutsche Bundesligist als auch der Glasner-Klub haben nach Informationen von "fussballtransfers" großes Interesse an Bilal El Khannouss von Leicester City.

Der offensive Mittelfeldspieler ist erst kürzlich mit den "Foxes" aus der Premier League abgestiegen, steht allerdings noch bis 2029 bei Leicester unter Vertrag. Der 21-jährige Marokkaner kam erst im vergangenen Sommer für 22,5 Millionen Euro von KRC Genk und etablierte sich direkt als Stammkraft. In 32 Premier League-Spielen gelangen zwei Tore und drei Vorlagen.

Leipzig hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse

Bei RB Leipzig wird der Kreativspieler als Ersatz für Xavi Simons gehandelt, der vor einem Transfer zum FC Chelsea steht. Auch Palace hat ihn als Ersatz für einen möglichen Abgang von Eberechi Eze auf dem Schirm. Es bahnt sich also ein Transferduell zwischen den beiden Klubs an.

Ein offizielles Angebot haben beide Teams noch nicht abgegeben, El Khannouss soll jedoch eine Austiegsklausel in Höhe von 26 Millionen Euro verankert haben. Speziell Leipzig hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse am Youngster, ehe es ihn in die Premier League zog.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League