Samuel Horak hat nach seinem Abschied vom SK Rapid II einen neuen Klub gefunden.

Der 20-Jährige, dessen Vertrag bei den Hütteldorfern im Jänner aufgelöst wurde, wechselt ablösefrei in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort schließt er sich dem drittklassigen Verein Rimal Al-Sahra aus Dubai an.

Der großgewachsene Mittelstürmer schnürte seine Fußballschuhe - mit Ausnahme eines halbjährigen Intermezzos in Krems - seit Jänner 2024 für die Zweitvertretung des SK Rapid.

Insgesamt kam er für die Amateure auf zehn Pflichtspiele - vier davon in der ADMIRAL 2. Liga. In der laufenden Spielzeit kam er nicht zum Einsatz.