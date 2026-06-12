Einigung erzielt? Überraschende Wendung im Vuskovic-Poker

Wie "The Athletic" berichtet, soll sich ausgerechnet Brighton & Hove Albion in die Pole Position für eine Verpflichtung des 19-jährigen Innenverteidigers Luka Vuskovic gebracht haben.

Demnach haben die "Seagulls" bereits ein Angebot in Höhe von rund 35 Millionen Euro bei Tottenham Hotspur hinterlegt.

Vuskovic soll einem Wechsel zum Team von Trainer Fabian Hürzeler grundsätzlich offen gegenüberstehen. Laut dem Bericht sollen positive Gespräche mit dem deutschen Coach stattgefunden haben.

Der kroatische Nationalspieler sieht Brighton demnach als sinnvollen Zwischenschritt auf dem Weg zu einem europäischen Spitzenklub an.

Marktwert explodierte beim HSV

Vuskovic zählt aktuell zu den begehrtesten Verteidigern Europas. In der vergangenen Saison spielte der Kroate auf Leihbasis für den Hamburger SV und entwickelte sich dort zu einem Leistungsträger.

Mit sechs Treffern in 30 Bundesliga-Spielen war der Innenverteidiger sogar Hamburgs zweitbester Torschütze. Seine starken Auftritte ließen auch seinen Marktwert in die Höhe schnellen. Innerhalb eines Jahres stieg dieser von zwölf auf mittlerweile 60 Millionen Euro.

Tottenham vor schwieriger Entscheidung

Ob Tottenham ein Angebot in der kolportierten Höhe tatsächlich akzeptieren würde, erscheint allerdings fraglich. Die Londoner sicherten sich die Dienste des Talents bereits frühzeitig und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2030 aus.

Allerdings haben die "Spurs" in diesem Transfersommer bereits mehrfach in der Defensive nachgerüstet. Mit Andrew Robertson und Marcos Senesi wurden zwei neue Defensivspieler verpflichtet.

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Zukunft wohl erst nach der WM geklärt

Im Umfeld des Europa-League-Siegers wird ein möglicher Verkauf des kroatischen Ausnahmetalents daher kritisch gesehen. Viele Fans wünschen sich, dass Vuskovic nach seiner starken Saison beim HSV nun endlich die Chance erhält, sich auch bei Tottenham zu beweisen.

Eine endgültige Entscheidung dürfte aber noch etwas auf sich warten lassen. Zuletzt hieß es, Vuskovic wolle seine Zukunft erst nach der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 klären.

Dort trifft Kroatien in Gruppe L auf England, Panama und Ghana.

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