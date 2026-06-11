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Alvaro Arbeloa bei Premier-League-Klub im Gespräch

Nach dem Aus bei Real Madrid winkt dem Spanier ein Job auf der Insel.

Alvaro Arbeloa bei Premier-League-Klub im Gespräch Foto: © IMAGO / Alterphotos
Textquelle: © LAOLA1
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Übernimmt Alvaro Arbeloa nach seinem Aus bei Real Madrid einen Klub in der englischen Premier League?

Wie "The Athletic" berichtet, hat der 43-jährige Spanier Gespräche mit dem Fulham FC geführt.

Die "Cottagers" sind nach dem Abgang von Marco Silva auf der Suche nach einem Nachfolger. Silva führte Fulham in die Premier League. Nach fünf Jahren auf der Insel ging er zurück in seine Heimat und ersetzte bei Benfica Jose Mourinho.

Arbeloa, der als Spieler für Liverpool und West Ham aufgelaufen war, musste seinen Posten bei Real Madrid nach nur einem halben Jahr räumen. Mourinho wird bei den "Königlichen" übernehmen.

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