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Kalajdzic-Klub trennt sich vom Cheftrainer
Der Waliser hatte den Premier-League-Absteiger erst im November übernommen. Die Trendwende wurde nicht geschafft.
Die Wolverhampton Wanderers trennen sich von Cheftrainer Rob Edwards und seinem Staff.
Der Waliser hatte das Amt beim Stammverein von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic seit November 2025 inne, konnte die Trendwende aber nicht mehr schaffen. Die Wolves sind mit 20 Punkten aus der Premier League abgestiegen.
Trotzdem kommt die Trennung überraschend. Edwards war als Mann für den Wiederaufstieg auserkoren worden, plante den Kader der nächsten Saison umfassend mit. Er soll maßgeblichen Anteil an den Verpflichtungen von Raul Jimenez und Kieran Trippier gehabt haben.
Der Transfer des 35-jährigen Engländers steht einem Bericht von "Sky Sports" nun allerdings auf der Kippe, da Trippier sich über die Entwicklung auf der Trainerposition verärgert zeigen soll. Zudem sei zwischen Klub und Spieler nur eine Vorvereinbarung getroffen worden.
Ersatz kommt aus Portugal
Den Cheftrainer-Posten soll indes Cesar Peixoto von Gil Vincente (Portugal) übernehmen. Der Portugiese führte seinen Klub in der vergangenen Saison auf Rang sechs.
Kalajdzic gewann vergangene Saison als Leihspieler mit dem LASK in Österreich das Double und kehrt nach der WM mit dem ÖFB-Team zu den Wolves zurück.
Dass der Stürmer beim Championship-Klub bleibt, ist nicht gesichert. Der baumlange Stürmer hat noch ein Jahr Vertrag.