Noch Platz für Danso? Tottenham will niederländischen WM-Fahrer

Nach dem wohl schwierigsten Jahr der Vereinsgeschichte und dem nur knapp verhinderten Abstieg rüstet sich Tottenham Hotspur weiter für die kommende Saison. Besonders in der Defensive wollen die Spurs nachlegen.

Mit Marcos Senesi und Andrew Robertson wurden zuletzt bereits zwei Neuzugänge präsentiert. Nun soll im Abwehrzentrum, wo in der vergangenen Spielzeit unter anderem Kevin Danso zum Einsatz kam, noch eine weitere Verstärkung folgen.

Ins Visier geraten ist dabei Jan Paul van Hecke von Brighton & Hove Albion.

Zwei Angebote bereits abgelehnt

Der 26-jährige Innenverteidiger wird auf rund 45 Millionen Euro geschätzt und steht beim Team von Fabian Hürzeler nur noch bis Sommer 2027 unter Vertrag.

Laut Medienberichten hat Brighton bereits zwei Angebote für den Niederländer abgelehnt. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.