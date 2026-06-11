Weltranglisten-Platzierung: 11

Beste WM-Platzierung: Vizeweltmeister 2018 (7 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Zlatko Dalic (seit 2017)

Marktwert gesamt: 387,3 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Josko Gvardiol (Manchester City) - 70 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Luka Modric (AC Milan), Josko Gvardiol (Manchester City)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

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WM-Einschätzung:

Kroatien und die WM, das passt einfach. Seit der Unabhängigkeit 1992 war das Land nur 2010 nicht dabei, dreimal gab es einen "Podestplatz" - auch die letzten beiden Male. Der Finaleinzug 2018 und der dritte Platz 2022 waren der goldenen Generation zu verdanken, die langsam an's Abdanken denken muss, das bei der WM 2026 aber noch nicht tut. Besonders die Offensive ist mit Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir und nicht zuletzt Luka Modric durchgehend Mitte 30 oder darüber. Der Wechsel kündigt sich mit Petar Sucic (22) und Martin Baturina (23) an, ist aber noch nicht eingetreten. Dementsprechend werden die Kroaten auch wieder über ihre technische Stärke und Spielkontrolle im Mittelfeld kommen, weniger über Physis und Tempo. In der Gruppe muss Kroatien weiterkommen, realistischer Anspruch ist ein erneutes Semifinale nicht unbedingt.

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