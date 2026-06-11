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ManUtd bereitet wohl Angebot für Ex-Rapidler vor

Der Malier überzeugte nach seinem Wechsel von Rapid nach Frankreich auf ganzer Linie. Mehr als ein Dutzend Klubs sollen Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

ManUtd bereitet wohl Angebot für Ex-Rapidler vor Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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Mamadou Sangare hat sich mit einer starken Debütsaison in der Ligue 1 bei RC Lens ins Rampenlicht internationaler Top-Klubs gespielt.

Wie "Foot Mercato" berichtet, ist mehr als ein Dutzend Vereine an dem Ex-Rapidler interessiert, darunter einige aus der Premier League.

ManUtd soll Offerte vorbereiten

Insbesondere Manchester United soll von dem Mittelfeldspieler, der seinen Marktwert in den vergangenen Monaten auf 40 Millionen Euro hinaufschraubte, schwärmen.

Die Red Devils bereiten demnach ein Angebot für den 23-Jährigen vor.

Aktuell liege Lens noch keine konkrete Offerte vor. Ein Sangare-Abgang nach nur einem Jahr und 33 Pflichtspielen gelte aber als wahrscheinlich.

Der Malier, der in Österreich auch für Liefering, den GAK sowie Hartberg auflief, jubelte in der abgelaufenen Saison mit Lens über den Pokalsieg und den Vizemeistertitel.

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