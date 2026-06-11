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Nachnominierung! Neuer Verteidiger für ÖFB-Gegner Argentinien

Die Argentinier müssen einen verletzten Frankreich-Legionär ersetzen.

Nachnominierung! Neuer Verteidiger für ÖFB-Gegner Argentinien Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
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Tottenham-Verteidiger Marcos Senesi ist in den WM-Kader von Argentiniens Fußball-Nationalteam nachnominiert worden.

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Senesi, der kürzlich innerhalb der Premier League von Bournemouth zu Tottenham gewechselt ist, nimmt den Platz des verletzten Leonardo Balerdi ein. Der Kapitän von Olympique Marseille verpasst die Endrunde wegen einer Muskelverletzung.

Weltmeister Argentinien ist am 22. Juni in Dallas zweiter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J.

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

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