ÖFB-Akteur in Premier League: "Werde nicht der Gefragteste sein"

Maximilian Wöber (28) schaffte den Sprung in den WM-Kader nicht. Der Österreicher hat eine schwere Saison als Leihspieler bei Werder Bremen hinter sich, früh in der Saison verletzte er sich. Am Ende standen drei Einsätze für die Profis zubuche.

Jetzt geht es zurück zu seinem Stammklub Leeds United in die Premier League. Dort hat er noch einen Jahr Vertrag, die Zukunft bleibt ungewiss.

Rückkehr zur Vorbereitung

"Ich werde nicht mehr der gefragteste Spieler bei Leeds United sein. Das ist mir ganz klar. Von dem her wird man sehen, wie es weitergeht", meint er bei "DAB | Der Audiobeweis" von "Sky".

Plan ist es für Wöber, zur Leeds-Vorbereitung zurückzukehren. "Dann wird man sehen, wie es weitergeht. Was ist der Plan von Leeds? Was tut sich am Transfermarkt? Im Fußball kann sich alles schlagartig ändern", so Wöber.