Ansakonferenz

Wer macht den Baumi?

Die ADMIRAL Ansakonferenz diskutiert Österreichs Optionen auf der Zehnerposition.

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Der WM-Ball rollt – endlich!

Allerdings noch nicht für das ÖFB-Team: Die rot-weiß-roten Hoffnungsträger starten erst am Mittwoch gegen Jordanien (ab 6 Uhr im LIVE-Ticker) in die Weltmeisterschaft.

Doch wie will Teamchef Ralf Rangnick den Ausfall von Christoph Baumgartner auffangen? Die endgültige Antwort wird es wohl erst kurz vor dem Anpfiff geben. Die ADMIRAL Ansakonferenz wagt trotzdem schon jetzt eine Prognose.

Hannes und Patrick spielen verschiedene Szenarien durch: Formation ändern? Romano Schmid ins Zentrum ziehen? Oder bekommt sogar Sasa Kalajdzic eine Chance auf der Zehn?

Aus Santa Barbara meldet sich außerdem Harald mit seinen Einschätzungen direkt aus dem ÖFB-Camp.

Wer soll Baumgartner im WM-Auftaktspiel ersetzen?

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Die ADMIRAL Ansakonferenz Podcast anhören:

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