Schlägt Bayer Leverkusen beim FC Chelsea zu?

Wie die "BBC" berichtet, sollen einige Teams um den ehemaligen englischen Teamspieler buhlen - darunter der Deutsche Vize-Meister. In den Plänen von "Blues"-Coach Enzo Maresca spielt der 30-Jährige trotz Vertrages bis 2027 keine Rolle.

Der gebürtige Jamaikaner würde dabei nicht wirklich in die Transferstrategie der Werkself passen. Nach den Abgängen von Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah und Odilon Kossounou hat Bayer mit Malik Tillman (23), Jarell Quansah (22), Ibrahim Maza (19), Christian (Kofane), Abdoulaye Faye (20), Tim Oermann (21), Axel Tape (17) und Issa Traore (18) fast ausschließlich Spieler unter 24 Jahren geholt.

Einzig Mark Flekken (32), der vom FC Brentford geholt wurde, ist über 30. Zuletzt ist man an Johan Bakayoko und Wunschtransfer Maghnes Akliouche interessiert gewesen - ersterer hat sich aber RB Leipzig angeschlossen, beim 23-jährigen Franzosen von Hütter-Klub Monaco sind die Bemühungen etwas eingeschlafen.

Vergangenes Jahr am Deadline Day zum Stadt-Rivalen verliehen

Auch Sterlings Jahresgehalt von 19,5 Mio. Euro spricht eher nicht für einen Transfer, so der Flügelspieler nicht auf einen großen Teil davon verzichtet.

Der 82-fache Teamspieler der "Three Lions" ist in der Jugend bei den Queens Park Rangers groß geworden, seinen Durchbruch in der Premier League hat er bei Liverpool geschafft. 2015 ist der Rechtsfuß für 63,7 Mio. Euro zu Manchester City gewechselt.

Bei den "Citizens" hatte Sterling seine erfolgreichste Zeit, unter Pep Guardiola gewinnt er viermal die Premier League, fünfmal den englischen Ligapokal, zweimal den FA Community Shield und einmal den FA Cup. 2019 wird er zudem Englands Fußballer des Jahres.

2022 wechselt der Außenstürmer für 56,2 Millionen Euro zum FC Chelsea, an der Stamford Bridge wird er allerdings nicht glücklich. Nach 81 Spielen für die "Blues", 19 Treffern und 15 Assits wird Sterling am Deadline Day vergangenes Jahr zum Stadt-Rivalen Arsenal verlieren. Für die "Gunners" bestreitet der 30-Jährige 28 Spiele, in denen ihm ein Treffer gelingt.

Von den einst stolzen 160 Millionen Euro Marktwert sind laut "Transfermarkt" nur noch zehn übrig geblieben. Für Chelsea wird Sterling nicht mehr auflaufen.