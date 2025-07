Beim deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen bahnt sich der Abgang eines weiteren Leistungsträgers an.

Nach Florian Wirtz und Jeremie Frimpong soll auch Granit Xhaka vor einem Wechsel nach England stehen. Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll der Mittelfeldspieler Leverkusen überraschend seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben und zurück auf die Insel wollen.

Der Schweizer soll sich mit Aufsteiger FC Sunderland einig sein und die "Black Caits" als Führungsspieler zum Klassenerhalt führen.

Berater bestätigt Wechselwunsch

Dass Xhaka unbedingt nach England will, bestätigte gegenüber "Sky" auch dessen Berater José Noguera: "Wir haben mit Sunderland eine grundsätzliche Einigung erzielt. Granit will in die Premier League zurückkehren. Sunderland begeistert ihn - er will diese Herausforderung annehmen. Wir hoffen, dass Leverkusen seinen Wechselwunsch respektieren wird und dass die Klubs bald eine Einigung finden", sagt er.

Ein erstes Angebot soll der Vizemeister bereits abgelehnt haben, Sunderland aber nachbessern wollen. Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei der "Werkself", verlautbarte zuletzt, dass er den 137-fachen Schweizer Nationalspieler halten wolle. "Nur bei einer Win-win-Situation wird es einen Transfer geben", sagte er auf einem internationalen Medien-Event.

Zieht es Xhaka tatsächlich zu Sunderland, würde er damit zum zweiten Mal auf der Insel spielen. Zwischen 2016 und 2023 war er bereits für den FC Arsenal aktiv. Anschließend folgte der Wechsel nach Leverkusen, wo er ein essenzieller Bestandteil der Double-Saison 2023/24 war.

In diesem Sommer gab es bereits Gerüchte um einen Wechsel in die Türkei oder nach Italien, die Wahl auf Sunderland kommt neben großen Namen wie AC Milan, Fenerbahce Istanbul und Juventus Turin doch überraschend.

