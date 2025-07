Sohn von Chelsea-Legende erhält Scholarship-Vertrag

Die Chelsea-Akademie ist weltbekannt für ihre fantastische Jugendarbeit. In den vergangenen Jahren sind Spieler wie Mason Mount oder Levi Colwill von dort hochgezogen worden, Reece James ist mittlerweile sogar Kapitän.

Nun haben die Londoner bekanntgegeben, welche Talente einen Scholarship-Vertrag erhalten und ab kommender Saison in der U18 auflaufen werden. Ein Name sticht dabei hervor: Isago da Silva.

Der Brasilianer ist der Sohn von Chelsea-Legende Thiago Silva, der den Verein vergangenes Jahr Richtung Fluminense verlassen hat. Der Linksverteidiger macht damit einen weiteren großen Schritt Richtung Profitum.

Offiziell spricht man von einer "Apprenticeship in Sporting Excellence". Frei übersetzt "Nachwuchsausbildung für Leistungssportler".

Scholarship als erster Schritt vom Jugendspieler zum Profi

Auf der Insel folgt auf die Akademiephase (bis 16 Jahre) das Scholarship. Es ist der erste Vertrag eines Jugenspielers, der von nun an in der U18 Premier League und im FA Youth Cup auflaufen. Parallel dazu gehen die Spieler auch zur Schule.

In dieser Zeit werden die Talente intensiv gefördert und geprüft, ob sie für einen Profi-Vertrag in Frage kommen. Ab dem 17. Geburtstag können die Akteure diesen unterschreiben, zumeist geschieht das aber ab 18.

Thiago Silva ist 2020 zu den "Blues" gewechselt und hat sich sofort in die Herzen der Fans gespielt. Gleich in seiner ersten Saison hat der Brasilianer die Champions League mit den Londonern gewonnen.

Bereits in der folgenden Spielzeit ist ihm sein Sohn, Isago, in die englische Hauptstadt gefolgt. Der 1,78 Meter große Defensivspieler kann sowohl links als auch zentral in der Verteidigung spielen. Auch Iago, jüngerer Bruder von Isago, spielt bei Chelsea in der Jugend.

💙🇧🇷 Thiago Silva’s son Isago signed as first-year scholars with Chelsea ahead of the 2025/26 campaign. pic.twitter.com/nhGuQtXBcB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025

