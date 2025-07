Leipzig-Star vor Transfer in die Premier League

Verliert RB Leipzig seinen Starspieler?

Wie sowohl "Sky" als auch Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, steht Xavi Simons kurz vor einer Einigung mit dem FC Chelsea. Was noch fehlt, ist eine Einigung zwischen den beiden Klubs.

Der 22-jährige Niederländer wurde erst im Jänner 2025 für rund 50 Millionen Euro von Champions League-Sieger Paris Saint-Germain verpflichtet. Zuvor kickte der Offensivspieler eineinhalb Jahre auf Leihbasis bei den "Roten Bullen". Nun könnten sich die Wege wieder trennen.

Leipzig soll dem Vernehmen nach bereit sein, Xavi für rund 70 Millionen Euro nach London ziehen zu lassen. Doch neben den "Blues" haben auch der FC Bayern München und Xavis Jugendklub FC Barcelona Interesse.

Wechselt im Gegenzug ein gebürtiger Burgenländer nach Leipzig?

Spannend zudem: Laut "Sky" hat RB Leipzig Interesse an Chelseas Carney Chukwuemeka. Der gebürtige Eisenstädter hat in London keine Zukunft, war in der vergangenen Saison bereits nach Deutschland an den BVB verliehen.

Nun könnte Chelsea mit dem Mittelfeldspieler versuchen den Preis für Xavi zu drücken. Doch auch Dortmund würde Chukwuemeka gerne erneut ausleihen.

