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Neuer Platz fünf! Die teuersten Transfers aller Zeiten

Der Rekordwert von Neymar Jr. bleibt weiter unerreicht. Diese 20 Transfers waren die teuersten aller Zeiten:

Neuer Platz fünf! Die teuersten Transfers aller Zeiten Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Elliot Anderson stößt ein neuer Spieler zu den teuersten Transfers aller Zeiten.

Für den Engländer zahlt Manchester City dem Vernehmen nach 135 Millionen Euro, er ist damit der teuerste Brite aller Zeiten. LAOLA1 zeigt euch die teuersten 20 Transfers jemals:

Spieler

von

zu

Preis (€)

1. Neymar

Barça

PSG

222 Mio.

2. Kylian Mbappe

Monaco

PSG

180 Mio.

3. Ousmane Dembele

BVB

Barça

148 Mio.

4. Alexander isak

Newcastle

Liverpool

145 Mio.

5. Elliot Anderson

Nott'ham

ManCity

135 Mio.

5. Philippe Coutinho

Liverpool

Barça

135 Mio.

7. Joao Felix

Benfica

Atletico

127,2 Mio.

8. Jude Bellingham

BVB

Real

127 Mio.

9. Florian Wirtz

Leverkusen

Liverpool

125 Mio.

10. Enzo Fernandez

Benfica

Chelsea

121 Mio.

11. Eden Hazard

Chelsea

Real

120,8 Mio.

12. Antoine Griezmann

Atletico

Barça

120 Mio.

13. Jack Grealish

Aston Villa

ManCity

117,5 Mio.

14. Cristiano Ronaldo

Real

Juventus

117 Mio.

15. Declan Rice

West Ham

Arsenal

116,6 Mio.

16. Moises Caicedo

Brighton

Chelsea

116 Mio.

17. Romelu Lukaku

Inter

Chelsea

113 Mio.

18. Paul Pogba

Juventus

ManUnited

105 Mio.

19. Gareth Bale

Spurs

Real

101 Mio.

20. Kai Havertz

Leverkusen

Chelsea

100 Mio.

Quelle: "Transfermarkt"

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