Neuer Platz fünf! Die teuersten Transfers aller Zeiten

Spieler
von
zu
Preis (€)
1. Neymar
Barça
PSG
222 Mio.
2. Kylian Mbappe
Monaco
PSG
180 Mio.
3. Ousmane Dembele
BVB
Barça
148 Mio.
4. Alexander isak
Newcastle
Liverpool
145 Mio.
5. Elliot Anderson
Nott'ham
ManCity
135 Mio.
5. Philippe Coutinho
Liverpool
Barça
135 Mio.
7. Joao Felix
Benfica
Atletico
127,2 Mio.
8. Jude Bellingham
BVB
Real
127 Mio.
9. Florian Wirtz
Leverkusen
Liverpool
125 Mio.
10. Enzo Fernandez
Benfica
Chelsea
121 Mio.
11. Eden Hazard
Chelsea
Real
120,8 Mio.
12. Antoine Griezmann
Atletico
Barça
120 Mio.
13. Jack Grealish
Aston Villa
ManCity
117,5 Mio.
14. Cristiano Ronaldo
Real
Juventus
117 Mio.
15. Declan Rice
West Ham
Arsenal
116,6 Mio.
16. Moises Caicedo
Brighton
Chelsea
116 Mio.
17. Romelu Lukaku
Inter
Chelsea
113 Mio.
18. Paul Pogba
Juventus
ManUnited
105 Mio.
19. Gareth Bale
Spurs
Real
101 Mio.
20. Kai Havertz
Leverkusen
Chelsea
100 Mio.
Quelle: "Transfermarkt"