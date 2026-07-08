Alvaro Arbeloa ist der neue Cheftrainer von Premier-League-Klub Fulham FC. Der 43-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029 beim Tabellen-11. der abgelaufenen Saison.

"Es ist mir eine große Ehre, diesen neuen Abschnitt beim Fulham FC, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen", sagt Arbeloa.

Musste für Mourinho weichen

"Ich freue mich sehr darauf, die Atmosphäre im Craven Cottage gemeinsam mit den Fulham-Fans zu erleben und nächste Woche mit den Spielern in die Saisonvorbereitung zu starten. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine unglaubliche Reise erleben werden."

Der ehemalige Außenverteidiger war bereits als Spieler auf der Insel tätig. Er lief für den FC Liverpool und West Ham United auf. Bei Fulham beerbt er Trainer Marco Silva, der zu Benfica wechselte.

Arbeloa stand im letzten Halbjahr bei Real Madrid an der Seitenlinie, schloss die Saison jedoch ohne Titel ab und musste am Ende für Jose Mourinho Platz machen.