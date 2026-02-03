Neuer Rekordverkauf in Deutschlands dritter Liga

Rekordverkauf in der deutschen dritten Liga!

Hansa Rostock stellt mit dem Transfer von Stürmer Ryan Naderi einen neuen Bestwert auf, wie der Klub selbst vermeldet.

Der 22-Jährige wechselt zum schottischen Topklub Glasgow Rangers. In der aktuellen Spielzeit sammelte er in 18 Pflichtspielen acht Tore sowie fünf Assists. Auch der FC Red Bull Salzburg soll sich mit dem Youngster beschäftigt haben.

"Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann"

Konkrete Zahlen werden nicht genannt, jedoch soll es sich "Sky" zufolge um etwa fünfeinhalb Millionen Euro plus Boni handeln. In Summe könne der Betrag also auf ganze sechs Millionen Euro ansteigen.

"Das Angebot vom Rangers Football Club hat eine Dimension erreicht, die ein Drittligist nicht ablehnen kann. Bei aller wirtschaftlichen Bedeutung stand bei unseren Überlegungen aber immer auch der Spieler im Mittelpunkt", so der Vorstandsvorsitzende Ronald Maul.

Weiter: "Ryan Naderi ist jung, talentiert und hat eine große Karriere vor sich. Er möchte die Chance nutzen, international zu spielen und sich bei einem Verein wie Rangers Football Club auf großer Bühne zu beweisen. Diesen Traum konnten und wollten wir ihm nicht verwehren. Wir wissen um sein Talent und seine Qualitäten, haben aber volles Vertrauen in unseren Kader."