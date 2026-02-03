NEWS

Kein Wechsel: Friedl gab Konkurrenz im Jänner einen Korb

Ein Bundesliga-Konkurrent soll an Marco Friedl dran gewesen sein - der Werder-Bremen-Kapitän will mit seinem Klub aber noch die Trendumkehr im Abstiegskampf schaffen.

Kein Wechsel: Friedl gab Konkurrenz im Jänner einen Korb Foto: © GETTY
Der VfL Wolfsburg hat im Januar ein Angebot für Marco Friedl abgegeben.

Wie "Sky"-Reporter Dennis Bayer auf "X" schreibt, sollen die "Wölfe" zehn Millionen Euro für den ÖFB-Legionär geboten haben. Dem Vernehmen nach hat sich der Kapitän des SV Werder Bremen aber bewusst gegen einen Wechsel entschieden, "um mit Bremen die Kehrtwende und den Klassenerhalt zu schaffen".

Werder hat einen recht ansehnlichen Saisonstart hingelegt und ist zwischenzeitlich auf Rang acht in der Bundesliga gelegen. Seit dem 2:1-Sieg gegen Wolfsburg warten die Bremer jedoch auf einen vollen Erfolg - mittlerweile steckt man damit tief im Abstiegskampf.

Friedl spielt seit Januar 2018 beim SVW, zuvor hat der gebürtige Tiroler die Jugendmannschaften des FC Bayern München durchlaufen, wo er sich bis in die Profimannschaft hochgearbeitet hat. Seit Sommer 2022 ist der 27-Jährige Kapitän.

