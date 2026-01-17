NEWS

Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos

Seine Zeit beim Erstligisten war nicht von Erfolg gekrönt. Auch eine seit Sommer laufende Leihe ist damit hinfällig.

Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manuel Polster steht ohne Verein da.

Der Schweizer Erstligist Lausanne-Sport und der 23-jährige Wiener einigten sich auf eine einvernehmliche Auflösung des bis Sommer 2027 datierten Vertrags. Damit wurde zugleich auch die seit Sommer laufende Leihe zum Zweitligisten Stade Nyonnais beendet.

Der linke Außenbahnspieler war im Juli 2024 nach 57 Pflichtspielen für die Wiener Austria zu Lausanne-Sport gewechselt. Für den aktuellen Tabellen-Siebten kam Polster jedoch nur in 15 Spielen zum Einsatz, dabei sind ihm im Schweizer Cup zwei Assists gelungen.

Auch sein Leih-Engagement in Nyon war nicht von Erfolg gekrönt. In neun Spielen schrieb der ehemalige Deutschland-Legionär weder ein Tor noch einen Assist an.

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Cican Stankovic (32)
Michael Lang (27)

Slideshow starten

34 Bilder

Mehr zum Thema

Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Muslic-Klub will Ex-LASK-Angreifer verpflichten

Deutsche Bundesliga
Wechsel nach Paris? Offensivtalent plant Abschied aus Barcelona

Wechsel nach Paris? Offensivtalent plant Abschied aus Barcelona

La Liga
5
Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

Ter Stegen vor Wechsel innerhalb Spaniens

La Liga
7
Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

Muslic-Klub Schalke buhlt um Bundesliga-Keeper

International
Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

La Liga
28
Premierensieg für Arbeloa! Real schlägt Levante

Premierensieg für Arbeloa! Real schlägt Levante

La Liga
Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby

Perfekte Carrick-Premiere! United gewinnt Manchester-Derby

Premier League
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League Transfermarkt Manuel Polster Lausanne