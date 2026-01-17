Vertrag in der Schweiz aufgelöst: Ex-Austrianer ist vereinslos

Manuel Polster steht ohne Verein da.

Der Schweizer Erstligist Lausanne-Sport und der 23-jährige Wiener einigten sich auf eine einvernehmliche Auflösung des bis Sommer 2027 datierten Vertrags. Damit wurde zugleich auch die seit Sommer laufende Leihe zum Zweitligisten Stade Nyonnais beendet.

Der linke Außenbahnspieler war im Juli 2024 nach 57 Pflichtspielen für die Wiener Austria zu Lausanne-Sport gewechselt. Für den aktuellen Tabellen-Siebten kam Polster jedoch nur in 15 Spielen zum Einsatz, dabei sind ihm im Schweizer Cup zwei Assists gelungen.

Auch sein Leih-Engagement in Nyon war nicht von Erfolg gekrönt. In neun Spielen schrieb der ehemalige Deutschland-Legionär weder ein Tor noch einen Assist an.