TSV Havelse: Das Anti-Stripfing aus Deutschland

Gegründet wurde der Klub ursprünglich 1912 als FC "Pelikan" Havelse. Der Name bezog sich auf den ersten Ball, den die Gründungsmitglieder kauften - einen der Marke Pelikan. Unter dem Druck der Hyperinflation musste der Klub jedoch elf Jahre später aufgeben.

Ende der 1920er folgte die Neugründung als Turnverein Havelse, zunächst ohne Fußballabteilung. Erst 1933 kam diese hinzu – und aus dem TV wurde der TSV Havelse. Die Mitglieder schufen auch die erste eigene Heimstätte.

Das Gelände, auf dem heute das Wilhelm-Langrehr-Stadion steht, wurde damals von einem Landwirt gepachtet. Man begann mit einfachsten Mitteln: Die erste Umkleidekabine war kein Gebäude, sondern ein ausrangierter Eisenbahnwaggon.

Die "Toto-Elf aus Totohausen"

Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Heinz Göing, Direktor des niedersächsischen Fußball-Totos, das Ruder – und plötzlich rollte das Geld.

Der TSV stieg auf, bekam den Spitznamen "Toto-Elf aus Totohausen", und schielte kurzzeitig Richtung Spitzenfußball. Der Aufschwung hatte Mitte der 1950er aber ein jähes Ende. Dem Klub wurde verstecktes Profitum vorgeworfen, ein Verstoß gegen das Amateurstatut. Die Folge: Zwangsabstieg in die dritte Liga und der Rücktritt Göings - der zudem auch seinen Job beim Toto verlor.

In den 1960ern rutschte der Verein bis in die Bezirksliga ab. Die Fußballer verloren im Mehrspartenverein an Bedeutung, 1974 drohten sie sogar mit Austritt – ein Wendepunkt.

Wilhelm Langrehr, legendärer Abteilungsleiter und heute Namensgeber des Stadions, holte Ex-Nationalspieler Hans Siemensmeyer als Trainer – und der führte den TSV zurück ins Rampenlicht der Oberliga Nord.

Finke, Freude, freier Fall

Im Jahr 1986 übernahm ein junger, ambitionierter Trainer namens Volker Finke die sportlichen Geschicke. Jener Mann, der beim SC Freiburg später zur Legende werden sollte, formte aus dem TSV Havelse eine Sensationstruppe, die 1990 sensationell in die zweite Liga aufstieg.