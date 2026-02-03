Effiziente Leverkusener: Bayer wirft St. Pauli aus dem DFB Pokal

Bayer Leverkusen steht als erstes Team im Halbfinale des DFB-Pokals. Daheim gegen den FC St. Pauli wird die "Werkself" ihrer Favoritenrolle locker gerecht und siegt 3:0.

St. Pauli durch Martijn Kaars zu ersten Möglichkeiten, doch seine Schüsse verfehlen das Ziel (13., 23.). Vor dem Tor agieren die Hausherren hingegen äußerst effizient: Martin Terrier nutzt die erste große Chance und bringt Bayer verdient in Führung (31.).

Nach dem Seitenwechsel versucht Alexander Blessins Truppe mit zwei Auswechslungen frischen Wind in die Partie zu bringen, doch Bayer Leverkusen bleibt die spielbestimmende Mannschaft. In der 63. Minute ist es Patrik Schick, der auf 2:0 erhöht und damit für eine Vorentscheidung sorgt.

Der Spielfluss leidet in der Folge, geprägt von vielen Unterbrechungen durch Einwürfe und Freistöße. Ein weiterer Wermutstropfen für die Gäste ist die Verletzung von Ricky Jade-Jones, der in der Schlussphase das Feld verlassen muss und durch Taichi Hara ersetzt wird (80.).

In der Nachspielzeit setzt der eingewechselte Jonas Hofmann den Schlusspunkt und markiert den 3:0-Endstand (90.+2).

Interessant ist der Blick auf die Statistik: Während St. Pauli keinen einzigen Schuss direkt auf den Kasten bringt, landen alle drei Schüsse von Leverkusen, die auf das Tor gehen, auch im Netz.

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig: Die im Kader des FC St. Pauli stehenden Legionäre David Nemeth, Simon Emil Spari und Jannik Robatsch kommen in dieser Begegnung nicht zum Einsatz und verfolgen das Ausscheiden ihres Teams von der Bank aus.