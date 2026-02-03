Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV FC St. Pauli FC St. Pauli STP
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Effiziente Leverkusener: Bayer wirft St. Pauli aus dem DFB Pokal

Die Werkself zeigt sich im Viertelfinale des DFB Pokals zu Hause gegen den FC St. Pauli sehr effizient.

Effiziente Leverkusener: Bayer wirft St. Pauli aus dem DFB Pokal Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bayer Leverkusen steht als erstes Team im Halbfinale des DFB-Pokals. Daheim gegen den FC St. Pauli wird die "Werkself" ihrer Favoritenrolle locker gerecht und siegt 3:0.

St. Pauli durch Martijn Kaars zu ersten Möglichkeiten, doch seine Schüsse verfehlen das Ziel (13., 23.). Vor dem Tor agieren die Hausherren hingegen äußerst effizient: Martin Terrier nutzt die erste große Chance und bringt Bayer verdient in Führung (31.).

Nach dem Seitenwechsel versucht Alexander Blessins Truppe mit zwei Auswechslungen frischen Wind in die Partie zu bringen, doch Bayer Leverkusen bleibt die spielbestimmende Mannschaft. In der 63. Minute ist es Patrik Schick, der auf 2:0 erhöht und damit für eine Vorentscheidung sorgt.

Der Spielfluss leidet in der Folge, geprägt von vielen Unterbrechungen durch Einwürfe und Freistöße. Ein weiterer Wermutstropfen für die Gäste ist die Verletzung von Ricky Jade-Jones, der in der Schlussphase das Feld verlassen muss und durch Taichi Hara ersetzt wird (80.).

In der Nachspielzeit setzt der eingewechselte Jonas Hofmann den Schlusspunkt und markiert den 3:0-Endstand (90.+2).

Interessant ist der Blick auf die Statistik: Während St. Pauli keinen einzigen Schuss direkt auf den Kasten bringt, landen alle drei Schüsse von Leverkusen, die auf das Tor gehen, auch im Netz.

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig: Die im Kader des FC St. Pauli stehenden Legionäre David Nemeth, Simon Emil Spari und Jannik Robatsch kommen in dieser Begegnung nicht zum Einsatz und verfolgen das Ausscheiden ihres Teams von der Bank aus.

Mehr zum Thema

DFB-Pokal LIVE: Leverkusen - St. Pauli

DFB-Pokal LIVE: Leverkusen - St. Pauli

International
Kein Wechsel: Friedl gab Konkurrenz im Jänner einen Korb

Kein Wechsel: Friedl gab Konkurrenz im Jänner einen Korb

Deutsche Bundesliga
2
Weiter suspendiert und "HSV-Rekordgeldstrafe" für Dompe

Weiter suspendiert und "HSV-Rekordgeldstrafe" für Dompe

Deutsche Bundesliga
4
Ex-Liefering-Coach sagt deutschem Bundesligisten ab

Ex-Liefering-Coach sagt deutschem Bundesligisten ab

Deutsche Bundesliga
9
Neuer Rekordverkauf in Deutschlands dritter Liga

Neuer Rekordverkauf in Deutschlands dritter Liga

International
13
Transfer vom Tisch! Schalke-Stürmer bleibt

Transfer vom Tisch! Schalke-Stürmer bleibt

International
Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

International

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) DFB-Pokal Bayer 04 Leverkusen FC St. Pauli