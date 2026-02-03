Ex-Liefering-Coach sagt deutschem Bundesligisten ab

Nach der Entlassung von Horst Steffen befindet sich der SV Werder Bremen auf Trainersuche.

Wie die "Bild" nun berichtet, wird Wunschkandidat Bo Svensson nicht Trainer von Werder Bremen. So soll ihm aufgrund der Kaderqualität und der Gesamtsituation die Überzeugung fehlen.

Der ehemalige Liefering-Trainer ist seit seinem Aus bei Union Berlin im Dezember 2024 vereinslos.

Auch Ex-Mainz-Trainer Bo Henriksen wurde mit dem Trainerjob beim SV Werder Bremen in Verbindung gebracht, er soll aber mittlerweile nicht mehr zum Kreis der Kandidaten gehören.

Beim SV Werder Bremen stehen mit Marco Friedl, Maximilian Wöber, Romano Schmid und Marco Grüll gleich vier ÖFB-Legionäre unter Vertrag.