Bayern-Keeper im Visier von Topklubs

Wie geht es mit Alexander Nübel weiter?

Nachdem der Deutsche zuletzt drei Jahre an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, steht nun die Rückkehr zu Stammklub FC Bayern München an. An der Isar soll Nübel jedoch keine Zukunft haben.

Laut "Sport Bild" planen die Münchner für die kommende Saison mit dem Tormann-Trio bestehend aus Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich. WM-Fahrer Nübel soll hingegen im besten Fall verkauft werden.

Elf Millionen Euro Jahresgehalt

Eine Rückkehr zum VfB Stuttgart scheint aus aktueller Sicht ausgeschlossen. Denn Nübel, der in München noch einen Vertrag bis 2030 hat, verdient ein Jahresgehalt von elf Millionen Euro bei den Bayern. Dieses Salär kann sich Stuttgart nicht leisten.

Der Pokalfinalist soll in der kommenden Saison mit Torhüter-Talent Dennis Seimen als Nummer eins planen. Der 20-Jährige überzeugte diese Saison als Leihspieler für Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Für Nübel geht es vermutlich im Ausland weiter. Nach "Sport-Bild"-Informationen sollen Juventus Turin und Manchester City bereits angeklopft haben. Dem Bericht zufolge sollen die Bayern 10 bis 15 Millionen Euro verlangen.