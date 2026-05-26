ÖFB-Abgänger: "Wusste immer, für welches Land ich spielen will!"

Ermin Mahmic fährt für Bosnien und Herzegowina zur WM. Dabei trug der 21-Jährige im März noch das Trikot der ÖFB-U21-Nationalmannschaft.

Bei einem Medientermin im Rahmen der WM-Vorbereitung spricht er jetzt über den Wechsel. "Für mich ist es etwas Großartiges, dass ich für meine Nationalmannschaft spielen und Mitglied dieses Teams sein werde", wird er vom bosnischen Medium "DEPO" zitiert.

Um für die Bosnier auflaufen zu dürfen, musste er einen Prozess über mehrere Monate durchlaufen. "Seit ich gehört habe, dass ich mit ihnen zur WM fahre, war es einfach … Es hat gezeigt, dass sich Arbeit auszahlt und dass man weiterarbeiten, sich weiter verbessern, Gas geben muss und dass schließlich alles an seinen Platz kommen wird", so der gebürtige Welser.

Wechsel fiel Mahmic leicht

Wie er gegenüber den bosnischen Medien klarmacht, ist ihm der Wechsel leichtgefallen. "Es gab nie ein Dilemma, ich wusste immer, für welches Land ich spielen will. Das war Bosnien, und ich habe meine Meinung darüber nie geändert", so der Mittelfeld-Mann von Slovan Liberec.

Im Nachwuchs spielte Mahmic vier Mal für die U17 Österreichs, schnupperte dann in der U19 zwei Mal Länderspielluft für die Bosnier. Zuletzt stand Mahmic zwei Mal für die österreichische U21 am Platz.

Der bosnische Teamchef schwärmte vor Kurzem, sieht in Mahmic einen kommenden Shootingstar >>>