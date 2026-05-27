Dieser Trainer ist wohl Topkandidat bei Bayer 04 Leverkusen

Filipe Luis soll Topkandidat auf die Hjulmand-Nachfolge sein!

Das berichtet "Sky Sport Deutschland". Demnach sei das Aus des dänischen Trainers nach Platz sechs in der Bundesliga beschlossene Sache. Mit der Verkündung werde so lange gewartet, bis der Nachfolger feststeht.

Im März 2026 wurde Luis bei Flamengo freigestellt. Der frühere Atletico- und Chelsea-Spieler gewann mit dem brasilianischen Klub unter anderem die Copa Libertadores und die nationale Meisterschaft.

Glasner wohl vom Tisch

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre Oliver Glasner damit auch kein Kandidat mehr von Leverkusen. Zuletzt brachte der "kicker" den österreichischen Trainer mit Bayer in Verbindung. Auch der Spanier Michel (aktuell bei Girona) galt als möglicher Kandidat.