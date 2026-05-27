Oliver Glasner steht vor dem nächsten Meilenstein seiner Trainerlaufbahn.

Am Mittwochabend kämpft Glasner mit Crystal Palace gegen Rayo Vallecano um den nächsten internationalen Titel (ab 21 Uhr LIVE auf Canal+ und im LIVE-Ticker).

Nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt könnte Glasner nicht nur seinen zweiten Europacup gewinnen, sondern auch Crystal Palace zum ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte führen.

Passend dazu blickt "Europacöp" auf den bemerkenswerten Aufstieg des Erfolgstrainers zurück: Von seinen Anfängen bei Red Bull Salzburg über die SV Ried, den LASK, Wolfsburg und Frankfurt bis zu seinen Erfolgen in der Premier League.

Wie wurde Glasner zu einem der gefragtesten Trainer Europas? Und wohin könnte ihn sein Weg als Nächstes führen?

Hier ansehen: