Europacöp

Folgt die nächste Glasner-Krönung?

Vor dem Endspiel von Crystal Palace gegen Rayo Vallecano zeichnet "Europacöp" den Weg des österreichischen Erfolgstrainers nach.

Kommentare

Oliver Glasner steht vor dem nächsten Meilenstein seiner Trainerlaufbahn.

Am Mittwochabend kämpft Glasner mit Crystal Palace gegen Rayo Vallecano um den nächsten internationalen Titel (ab 21 Uhr LIVE auf Canal+ und im LIVE-Ticker).

Nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt könnte Glasner nicht nur seinen zweiten Europacup gewinnen, sondern auch Crystal Palace zum ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte führen.

Passend dazu blickt "Europacöp" auf den bemerkenswerten Aufstieg des Erfolgstrainers zurück: Von seinen Anfängen bei Red Bull Salzburg über die SV Ried, den LASK, Wolfsburg und Frankfurt bis zu seinen Erfolgen in der Premier League.

Wie wurde Glasner zu einem der gefragtesten Trainer Europas? Und wohin könnte ihn sein Weg als Nächstes führen?

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts

Honorable Mention
#10 - Karl Daxbacher - 71 Punkte

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Oliver Glasner: Als "Fremder" zur Vereinslegende

Oliver Glasner: Als "Fremder" zur Vereinslegende

Conference League
1
Conference-League-Finale heute: Crystal Palace - Rayo Vallecano

Conference-League-Finale heute: Crystal Palace - Rayo Vallecano

Conference League
Glasner träumt vom "perfekten Ende" bei Crystal Palace

Glasner träumt vom "perfekten Ende" bei Crystal Palace

Conference League
Dieser TV-Sender zeigt das UECL-Finale mit Crystal Palace

Dieser TV-Sender zeigt das UECL-Finale mit Crystal Palace

Conference League
4
Oliver Glasner schwärmt von Ex-Austrianer James Holland

Oliver Glasner schwärmt von Ex-Austrianer James Holland

Premier League
5
Senft: Ein Abschied zwischen Stolz und knappen "Leider Neins"

Senft: Ein Abschied zwischen Stolz und knappen "Leider Neins"

Bundesliga
1
Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Trainiert Oliver Glasner bald einen Serie-A-Topklub?

Serie A
13

Kommentare

Deutsche Bundesliga Premier League Fußball Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg UEFA Europa Conference League LAOLA1+ LASK Finale Oliver Glasner SV Ried Crystal Palace Sport-Talk UEFA Conference League Europacöp Johannes Kristoferitsch Johannes Hofer