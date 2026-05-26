Liverpool oder Bayern? Topklubs jagen DFB-Supertalent

Kennet Eichhorn ist einer der absoluten Shootingstars im deutschen Fußball!

Der Mittelfeldspieler schaffte im vergangenen Sommer im Alter von nur 15 Jahren den Sprung zu den Profis von Hertha BSC. In der abgelaufenen Saison in der zweiten deutschen Bundesliga hat sich der Youngster zum absoluten Leistungsträger entwickelt.

Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung stand der defensive Mittelfeldspieler jedoch nur in 17 von 34 Spielen für den Klub auf dem Feld. Mit seinem Tor Anfang Mai gegen Greuther Fürth wurde Eichhorn zum jüngsten Torschützen der Zweitliga-Geschichte.

Ausstiegsklausel im Vertrag

Im Sommer wird das Toptalent bereits den nächsten Schritt gehen. Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann der Mittelfeldspieler die Hertha für rund 12 Millionen Euro verlassen.

Das Interesse am Youngster ist riesig. Allein aus Deutschland sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen die Top-Teams seit Monaten voll im Rennen dabei.

Liverpool zeigt klaren Plan auf

Doch auch aus England mischen mit Manchester City und seit kurzem auch dem FC Liverpool zwei absolute Schwergewichte mit. Das berichtet "Sky Sport".

Vor allem die "Reds" sollen dabei schon konkrete Gespräche mit der Spielerseite geführt haben. Der Plan wäre, Eichhorn im Anschluss an die Verpflichtung für ein bis zwei Jahre an einen Klub, der international vertreten ist, zu verleihen.

Laut "Sky-Reporter" Florian Plettenberg geht man intern davon aus, dass sich Eichhorn für den Wechsel an die Anfield Road entscheiden wird.