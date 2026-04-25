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Serie-A-Topklub ruft: Goretzka gibt "grünes Licht" für Wechsel

Leon Goretzkas Vertrag bei den Bayern wird nicht verlängert. Nun scheint der Mittelfeldspieler einen neuen Klub gefunden zu haben.

Serie-A-Topklub ruft: Goretzka gibt "grünes Licht" für Wechsel Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Leon Goretzka wird den FC Bayern München im Sommer verlassen - das steht fest. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Nun scheint sich abzuzeichnen, wohin es den Mittelfeldspieler zieht. Laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" soll Goretzka "grünes Licht" für einen Wechsel zur AC Milan gegeben haben.

Dort soll der 31-Jährige einen Dreijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben - allerdings erst, nachdem er die Saison mit den Bayern beendet hat.

Weitere Klubs an Goretzka interessiert

In den vergangenen Tagen soll sich der Kontakt zwischen Milan und Goretzkas Beratern intensiviert haben, auch Trainer Massimiliano Allegri hat sich persönlich um den deutschen Nationalspieler bemüht.

Mit Juventus Turin zeigte zuletzt ein weiterer Serie-A-Klub Interesse an Goretzka, auch Atletico Madrid und Klubs aus der Türkei sollen den Mittelfeldspieler am Zettel haben.

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