Interesse groß: Tormann der Saison vor Hartberg-Abgang

🔵🧤 Sky-Info | Poker um Ritzy #Hülsmann (22) @tsv_hartberg. Teams aus Ligue 1, Serie A sowie Queens Park Rangers #QPR im Rennen. Angebote liegen vor, Entscheidung naht. Überall als Nummer Eins eingeplant. Tormann der Saison 25/26 in ÖFBL @SkySportAustria pic.twitter.com/q4527dCrrr— Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 13, 2026
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