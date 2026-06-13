Interesse groß: Tormann der Saison vor Hartberg-Abgang

Die Wege von Tom Ritzy Hülsmann und dem TSV Hartberg könnten sich im Sommer trennen!

Der 22-Jährige hat sich in der abgelaufenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga ins Rampenlicht gespielt. Am Ende wurde er von der Liga zum Torhüter der Saison gekürt.

Großes Interesse aus dem Ausland

Erst im vergangenen Sommer kam der Deutsche, der an Zweitligist SKN St. Pölten verliehen war, von Bayern II nach Hartberg. Seine rasante Entwicklung könnte nun in eine neue Liga führen.

Laut "Sky"-Reporter Eric Niederseer hat der 2,05 Meter große Keeper Angebote aus der Ligue 1, Serie A, sowie den Queens Park Rangers vorliegen.

Überall soll er als Nummer eins eingeplant sein, eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.