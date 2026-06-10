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Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer sind die Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Deutschland im Check:

Deutschland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/Pressefoto Baumann/KI
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Weltranglisten-Platzierung: 10

Beste WM-Platzierung: Weltmeister 1954, 1974, 1990, 2014 (22 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Julian Nagelsmann (seit 2023)

Marktwert gesamt: 947 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Florian Wirtz (FC Liverpool), Jamal Musiala (FC Bayern) - 100 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Kapitän Joshua Kimmich (Bayern, wichtig im Spielaufbau), Manuel Neuer (Bayern, einziger Weltmeister im Kader), Florian Wirtz (Kreativgeist)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Deutschlands Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Das DFB-Team gehört zum erweiterten Favoritenkreis, ist allerdings kein absoluter Favorit auf den Titel. Die Euphorie der Heim-EURO ist bei den Deutschen rasch verflogen. Wenngleich die Offensive ein massives Potenzial besitzt, könnte die Abwehr Sorgen bereiten. So ist Kimmich der einzige "Rechtsverteidiger" im Kader und die zurückgekehrte Nummer eins, Neuer, fehleranfälliger als in den Jahren zuvor. Dazu kommen allen voran Tempo-Defizite. Das Viertelfinale ist jedenfalls drin, danach entscheiden die Tagesform und der Turnierbaum.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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