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Bericht: Rapid mit Interesse an Köln-Stürmer

Die "Grün-Weißen" sollen es auf einen jungen Stürmer des deutschen Bundesligisten abgesehen haben. Die Konkurrenz ist aber groß.

Bericht: Rapid mit Interesse an Köln-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wildert der SK Rapid in der deutschen Bundesliga?

Laut einem Bericht von "Sky" sollen die "Grün-Weißen" eine Anfrage an den 1. FC Köln geschickt haben. Konkret geht es dabei um Stürmer Mansour Ouro-Tagba.

Der 21-Jährige plant im Sommer seinen Abgang aus der Domstadt. Neben Rapid soll auch der belgische Erstligist KAA Gent und nicht namentlich genannte Zweitligisten aus Deutschland am Stürmertalent dran sein.

Stuttgart verzichtet auf Option - Abgang möglich

In der abgelaufenen Spielzeit kickte der in New York City geborene aktuelle Nationalspieler des Togo für die Zweitvertretung von Stuttgart in der dritten deutschen Liga. Die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro ließ der Klub aber verstreichen.

Bei Stuttgart II steuerte der großgewachsene Angreifer neun Tore und drei Vorlagen in 31 Spielen bei. Sein Vertrag in Köln ist noch bis Sommer 2028 datiert. Einem Abgang würden die Kölner aber laut dem Bericht nicht im Wege stehen, heißt es.

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