War für RBS-Deal in Wien: Ex-Boss und BVB lösen Vertrag auf

Im März 2026 musste Sebastian Kehl nach knapp vier Jahren als Sportdirektor beim BVB gehen.

Nur 13 Tage vor seinem Aus war er beim Spiel zwischen dem SK Rapid und dem FC Red Bull Salzburg in Wien zu Gast.

Damals soll er vor allem wegen Joane Gadou vor Ort gewesen sein. Mittlerweile gilt der Transfer des Franzosen aus Salzburg nach Dortmund als nahezu fix >>>

Jetzt trennen sich laut "Sky"-Reporter Patrick Berger die Wege des 46-Jährigen und von Borussia Dortmund auch formell. Demnach soll der 2027 auslaufende Vertrag aufgelöst worden sein.

Wechsel zu Danso-Klub?

Es sei um ein Restgehalt von zwei Millionen Euro gegangen, 1,5 Millionen davon gebe es jetzt als Abfindung für Kehl. Am Freitag soll der ehemalige BVB-Kapitän dann auch beim Heimspiel gegen Frankfurt vor den Fans verabschiedet werden.

Er gilt als heißer Kandidat bei Tottenham Hotspur. Der Premier-League-Klub kämpft mit ÖFB-Star Kevin Danso um den Klassenerhalt. ÖFB-Teamspieler Danso lobt Neo-Coach >>>

In Dortmund betreute Kehl mit Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka bereits ein rot-weiß-rotes Duo. Sabitzer holte er 2023 vom FC Bayern München. Chukwuemeka kam im Winter 2025 per Leihe vom FC Chelsea, wurde im Sommer dann fix verpflichtet.