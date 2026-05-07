Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg?

Michel Gregoritsch und der FC Augsburg - das scheint einfach zu passen.

Bereits von 2017 bis 2022 - mit einer halbjährigen Unterbrechung in Form einer Leihe zu Schalke - schnürte der österreichische Teamstürmer die Fußballschuhe für den bayrischen Klub.

Seit Jänner kickt er erneut für den deutschen Bundesligisten, wurde von Stammverein Bröndby IF verliehen. Die bis Juni 2026 datierte Leihe beinhaltet eine Kaufoption. In 15 Einsätzen verbucht er vier Treffer sowie drei Assists.

Wie der "kicker" berichtet, dürfte Augsburg diese auch ziehen. Es "käme einer Überraschung gleich", sollte der Verein dies nicht tun.