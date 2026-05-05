Millionen-Deal! Salzburg-Youngster zieht es wohl nach Deutschland

Joane Gadou verlässt den FC Red Bull Salzburg wohl im kommenden Sommer.

Nach Gerüchten über einen spektakulären Premier-League-Transfer von Innenverteidiger Jannik Schuster, dürfte der Transfer eines weiteren hochveranlagten Defensivspielers in trockenen Tüchern sein.

Demnach wechselt Joane Gadou nach Saisonende zu Borussia Dortmund. Das berichten die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag.

Kostete einst zehn Millionen

Der deutsche Spitzenklub soll den 19-jährigen Franzosen in den vergangenen Monaten intensiv beobachtet haben - nun sollen die Würfel gefallen sein.

Demnach soll sich "Schwarz-Gelb" die Dienste des Innenverteidigers satte 20 Millionen Euro kosten lassen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung soll inkludiert sein.

Der 1,95-Meter große Rechtsfuß war im Sommer 2024 für stolze zehn Millionen Euro aus der Nachwuchsabteilung von Paris Saint-Germain in die Mozartstadt gewechselt.

Unter Beichler außen vor

Der 29-fache U-Nationalspieler Frankreichs hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Profi-Einsatz in den Beinen. Für die erste Mannschaft von Salzburg machte er seither wettbewerbsübergreifend 58 Spiele.

Unter Coach Daniel Beichler muss sich der BVB-Profi in spe hinter Tim Drexler und Jannik Schuster anstellen, nachdem er im Laufe der Saison noch als Stammspieler gesetzt war.

In den vergangenen fünf Spielen saß er 90 Minuten auf der Bank oder stand nicht im Spieltagskader.