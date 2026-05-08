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Ex-Salzburg-Coach Jaissle kommentiert Europa-Gerüchte

Ein deutliches Dementi hört sich anders an. Der Deutsche gilt als Kandidat bei Eintracht Frankfurt.

Ex-Salzburg-Coach Jaissle kommentiert Europa-Gerüchte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Matthias Jaissle macht in Asien auf sich aufmerksam. Mit dem saudischen Klub Al Ahli gewann der Ex-Red-Bull-Salzburg-Coach zwei Mal in Folge die AFC Champions League.

Es ist also kein Wunder, dass Jaissle mit einem Wechsel in eine Top-Liga in Verbindung gebracht wird. Eine Europa-Rückkehr soll er sich laut "Sky"-Insider Florian Plettenberg auch vorstellen können >>>

Konkret galt zuletzt die Frankfurter Eintracht als möglicher neuer Arbeitgeber für den 38-Jährigen.

Vertrag bis 2027

Jetzt äußert sich Jaissle selbst zu den Gerüchten um eine Europa-Rückkehr. Von der "X"-Seite des saudischen Mediums "AFC4NET" wird er wie folgt zitiert: "Meine Karriere als Fußballspieler hat mich gelehrt, dass langfristige Pläne nutzlos sind. Deshalb lebe ich im Hier und Jetzt."

Jaissle musste nach einer Verletzung früh seinen Traum einer Spielerkarriere begraben, startete dann jung als Coach durch. In seinem Trainerteam ist mit Co-Trainer Alexander Hauser auch ein Tiroler an Bord.

Jaissles Vertrag läuft noch bis 2027, es wäre also in diesem Sommer eine Ablöse fällig.

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